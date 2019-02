Trump dice que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela si Maduro no se va

El presidente de Colombia, Iván Duque y Donald Trump Credito: Web

13-02-19.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela en caso de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se declaró "Presidente Encargado" del país en enero, reseñó la agencias internacionales.



En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca al inicio de su encuentro con el mandatario colombiano Iván Duque, Trump fue preguntado sobre si tiene un plan B en caso de que Maduro se quedé en el poder, a lo que el mandatario respondió: "Siempre tengo un plan B, C y D. Yo probablemente tendré más flexibilidad que cualquier hombre en este puesto".



Trump, reiteró que evalúa “todas las opciones” ante la actual crisis en Venezuela, a la vez que destacó que el gobierno de Nicolás Maduro comete un “terrible error” al impedir que entre al país la ayuda humanitaria internacional.



Asimismo, no descartó enviar 5.000 soldados a Colombia para "atajar" la situación en Venezuela y, al ser preguntado al respecto durante una reunión con su homólogo colombiano, Iván Duque, se limitó a decir: “ya veremos”, respondió.