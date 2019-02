(AUDIO) Colombia: Conozca los préstamos que causan suicidios y asesinatos

12 Feb. 2019 - Paola Moreno Cruz, tenía solo 32 años, pero desesperada por la presión de no poder devolver un préstamo “gota a gota”, se lanzó de un puente con su hijo en brazos, el pasado miércoles en la localidad de Ibagué, en el departamento de Tolima, en Colombia.



Esta modalidad de préstamo es muy arriesgada. Quien lo solicita recibe el dinero rápido, sin garantías ni avales y con la firma de solo un papel, pero pone en juego su vida.



Lilia Solano, filósofa, politóloga y defensora de derechos humanos, en una entrevista en el programa Mientras Tanto y por si Acaso, transmitido por La Radio del Sur, indicó que esta situación lleva más de una década ocurriendo, estos préstamos es una forma a la que acuden miles de colombianos, debido a que el 50%, de la población en las ciudades está desempleada o trabajando en la informalidad, en las áreas rurales alcanza el 70%, es decir la carencia de un ingreso fijo es generalizada, la gente queda en una situación de vulnerabilidad total.



“Entonces nacen los créditos “gota a gota”, que son en muchos casos, redes de prestamistas asociados al micro trafico de drogas a bandas criminales y a negocios de paramilitares y la gente termina debiéndole, teniendo que pagar un interés diario a una tasa muy alta, con la amenaza que si no pagan le dan un balazo”, denunció.



“A esto se le suma que el acceso a los prestamos del sistema bancario en Colombia son difíciles, porque la gente tiene que demostrar que tiene plata, una propiedad o un fiador rico”, señaló.



“Entonces vemos una Colombia empobrecida, una población que cada vez más engrosa el nivel de miseria y que no tiene acceso a la “banca legal” y que busca una solución en los créditos “gota a gota” lo que termina costándole a muchos la vida, porque no solo se suicidan, también son asesinados si no pagan la deuda”, detalló.



“Mientras que el gobierno de Colombia se embarca en aventuras militares contra Venezuela, apoyadas por Estados Unidos, la población se muere de hambre por préstamos que le quitan la vida”, expresó.



“Esos préstamos deberían llamarse prestamos sicariales: pagas o te dan un balazo”, considera.



Colombia: Estado fallido



Lilia Solano, filósofa, politóloga y defensora de derechos humanos en una entrevista en el programa Mientras Tanto y por si Acaso, transmitido por La Radio del Sur, aseguró que Colombia es un Estado fallido.



Refiriéndose a los líderes sociales asesinados en este país, dijo que la impunidad es de 98%, porque no se investiga ni se encuentran culpables.



También mencionó que el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, todavía está en la impunidad.



En este sentido señaló que es difícil que el Estado de Colombia investigue o le ponga un límite a las redes prestamistas “gota a gota”.



“Estas redes están asociadas al micro tráfico y no se desmontan porque hay vínculos con la fuerza pública, no hay un Estado sólido que vele por la integridad de la vida de los ciudadanos”, afirmó.



Por otra parte indicó que el 70% de los noticieros colombianos se dedican a difundir noticias falsas de Venezuela, y no informan de los graves problemas de Colombia.



“Colombia es un país vasallo, usado para la agenda de Washington, el pobre, el desplazado y el marginado, no le importan a la comunidad internacional mucho menos al gobierno de este país”, puntualizó.







