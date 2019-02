Cruz Roja aclara que ayudas que llegarán desde EEUU no son humanitarias

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia

10 Feb. 2019 - El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, aseguró que esa institución no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, al considerar que la “ayuda” es de un Gobierno y no es humanitaria.



“Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria”, puntualizó el jefe del CICR en Colombia.



“Hablamos de una ayuda que un gobierno decide”, puntualizó Harnisch y a su vez acotó que para el CICR el término “humanitario” debe ser protegido por los principios fundamentales de esa organización como son la independencia, la imparcialidad y la neutralidad.



“Para nosotros es importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios eso es fundamental”, reiteró Christoph Harnisch.



Estados Unidos recrudeció desde enero pasado su tutelaje sobre las acciones de asedio internacional contra Venezuela y el presidente de EEUU, Donald Trump, y voceros insisten en reiterar sus pretensiones de optar por una intervención militar contra la nación venezolana, donde además promueven un golpe de Estado con la participación de factores de la oposición nacional.



El ofrecimiento de una supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela, amparado por el gobierno de Estados Unidos y sectores de la derecha nacional e internacional ha sido denunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como una maniobra para justificar una intervención en la nación.