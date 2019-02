Uruguay defiende su cambio de postura sobre llamado a elecciones en Venezuela

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa Credito: Web

08-02-19.-El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, defendió este viernes con determinación el llamado a elecciones para Venezuela del Grupo de Contacto Internacional (GCI), al considerar que es la única salida posible para la insólita situación de un país con dos presidentes, reseñó la agencia AFP.



Tras una reunión en Montevideo, el GCI emitió el jueves un llamado para que se celebren elecciones presidenciales libres en el país como una salida pacífica a la crisis de la nación petrolera.



Uruguay, que hasta el día anterior había rechazado esa opción, firmó la declaración. Este viernes el canciller explicó que la complejidad de la situación exige flexibilidad.



"No puede haber dos presidentes y dos gobiernos en un país, eso irremediablemente lleva a una escalada" de violencia, dijo Nin al programa "En Perspectiva" de Radiomundo. "La única solución para dirimir esto es con elecciones", reseñó AFP.



Sin embargo, aclaró que Uruguay no reconocerá Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



"No reconocemos a Guaidó y por lo tanto ahí no hay giro, encontramos inadmisible que en un país una persona se autoproclame presidente de la República".



Además dijo estar preocupado por la "intransigencia de Guaidó" que dice "no a las elecciones" y "no al diálogo".



El político venezolano ha sido reconocido por medio centenar de países.



El canciller uruguayo también reconoció que en Venezuela existe una necesidad real de medicamentos, pero alertó que el tema de la crisis humanitaria puede ser un argumento similar al esgrimido por Estados Unidos antes de atacar Irak, cuando alegó que ese país tenía armas químicas que nunca existieron.



"¿No será que acá tampoco la crisis humanitaria sea como la plantea Estados Unidos y atrás vengan los fusiles?", preguntó Nin.



Este viernes el presidente Nicolás Maduro rechazó la "parcialización" del documento de GCI, pero se dijo dispuesto a recibir a cualquier enviado.



En la reunión del jueves coincidieron en Montevideo los representantes de los países miembro del GCI (Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, España, Suecia, Italia, Ecuador y Costa Rica además del anfitrión), y las naciones del "Mecanismo de Uruguay" fundado por México y Uruguay, al que se unieron Bolivia y los 15 países del Caribe.



Nin Novoa reveló este viernes el tironeo que hubo al interior de la torre presidencial durante el encuentro del Grupo de contacto, que fue a puertas cerradas.



Dijo que la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini intentó introducir en la declaración condicionamientos hacia Venezuela como la liberación de presos políticos, una integración equilibrada de la autoridad electoral venezolana, la creación de un nuevo registro electoral y la posibilidad de que voten los venezolanos en el exterior, entre otras medidas.



"Esas condiciones las sacamos" por que son decisiones que competen solo a los venezolanos, dijo Nin, al aclarar que el llamado a elecciones no contempla condicionamientos.