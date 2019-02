Turquía: Derrumbe de edificio en Estambul causa al menos 10 muertos

Estambul, 7 de Febrero - Los socorristas recuperaron el jueves siete cadáveres más de entre los escombros, lo que elevó a 10 el total de muertos por el derrumbe de un edificio de apartamentos de ocho pisos en Estambul. Los equipos de emergencias trabajaban incesantemente en búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

Los socorristas sacaron con vida a 13 personas con diversas heridas, incluso una niña de 5 años el jueves, 18 horas después del derrumbe en el distrito de Kartal, un área mayormente residencial en el lado asiático de Estambul.

Las autoridades no han revelado cuántas personas seguían desaparecidas. El edificio tenía 14 apartamentos, con 43 residentes registrados.

Los funcionarios han dicho que los últimos tres pisos del edificio fueron construidos ilegalmente, aunque la causa del derrumbe sigue siendo investigada.

El derrumbe centró la atención en las construcciones ilegales en Turquía y causó alarma sobre la magnitud de la destrucción en caso de un terremoto en la ciudad.

Los expertos en Estambul de la cámara de ingenieros civiles que visitaron el sitio concluyeron que "las columnas de soporte habían perdido la capacidad de sostener el peso" del edificio, dijo el grupo el jueves en una declaración.

Una mayoría de los edificios en Estambul "son ilegales, carecen de licencia o fueron construidos sin servicios de ingenieros", dijo el grupo. "Uno no tiene que ser ingeniero civil para adivinar (el resultado) de un terremoto", agregó.

Ese grupo y otros han criticado fuertemente al gobierno por una amnistía para quienes efectuaron construcciones legales y que fue presentada el año pasado para fortalecer el partido de gobierno antes de las elecciones. "Esos desastres continuarán", advirtió el grupo.

Can Akin, de la Cámara de Ingenieros Geológicos, dijo a The Associated Press que muchos edificios en Estambul fueron construidos sin una investigación adecuada de las condiciones del terreno.

"Estambul está ubicada en un cinturón sísmico", dijo Akin. "En caso de un terremoto en Estambul podríaramos enfrentar una situación nefasta".

En agosto, la agencia de emergencias de Turquía dijo que hasta 30.000 personas podrían morir en Estambul si ocurre un terremoto de 7,5 en esa ciudad de 15 millones de habitantes.

Por Mehmet Guzel y Suzan Fraser