Colombia: protesta contra la guerra realizarán este 7 de febrero frente a la Embajada de EEUU en Bogotá

Protesta contra Trump y Duque en Bogotá

7 de Febrero de 2019.- Para este 7 de Febrero ha sido convocada una gran jornada de concentraciones y movilizaciones en Bogotá y varias ciudades de Colombia para expresar el rechazo rotundo a los llamados a la guerra intervencionista en los asuntos de otros países.



La ciudadanía ha sido invitada para movilizarse en contra de la guerra que promueve Donal Trump, Presidente de los Estados Unidos e Ivan Duque, Presidente de Colombia, el punto de encuentro será a parir de las 6:00 pm frente a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Avenida al Aeropuerto Eldorado, indica la convocatoria publicada en redes sociales.



Insisten los convocantes en su llamado ademas a realizar plantones y mitines en las plazas y parques de cada ciudad del territorio nacional.



La jornada es respaldada por partidos y sectores políticos, ciudadanos libres, sindicatos y demás organizaciones sociales que exigen al Presidente Iván Duque que ejerza su Gobierno en el país y resuelva los agudos problemas de los colombianos y cololombianas y no se inmiscuya en los asuntos de los vecinos –refiriendose a su injerencia en el conflicto interno de la Republica Bolivariana de Venezuela-.



La manifestación recibió ayer el respaldo del excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, quien ratificó el apoyo y afirmó que no posee una posición tibia frente al tema del llamado guerrerista de TRump y Duque.



“No tengo posición tibia: Mi posición es un profundo y radical No a la guerra. Mi posición es que los problemas de los venezolanos los deben solucionar por el diálogo los venezolanos. Los problemas colombianos, los colombiano(a)s solo a través del dialogo”, escribió en su cuenta en las redes sociales Gustavo Petro.



Los organizadores de la manifestación usan la etiqueta #NoWarDuqueTrump