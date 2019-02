Secretario general de la ONU apoya reunión en Uruguay para buscar salida política en Venezuela

António Guterres Credito: Archivo

06-02-19.-El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dio este martes su respaldo a la reunión sobre Venezuela prevista para este jueves en Montevideo, asegurando que está a favor de los intentos para buscar una salida negociada a la crisis, reseñó la agencia Efe.



Preguntado sobre esa cita, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que Guterres "apoya los esfuerzos de la comunidad internacional que ayudarán a encontrar una solución política a la crisis en Venezuela".



Desde el primer momento, el diplomático portugués apostó por un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición como la mejor opción para el país latinoamericano y ofreció a las dos partes su mediación.



Guterres, sin embargo, rechazó sumarse directamente a las iniciativas propuestas por distintos países, con el fin de dar credibilidad a esa oferta de "buenos oficios".



El jefe de la ONU ha estado en contacto con los protagonistas de todos esos esfuerzos, pero ha optado por no unirse a ninguno de los grupos, de acuerdo a lo dicho por Dujarric este lunes.



Entre otros, Guterres se ha reunido con representantes de México y Uruguay para discutir sobre la conferencia impulsada por esos dos países para el 7 de febrero en Montevideo.



En la capital uruguaya se celebrará la primera reunión del grupo internacional de contacto sobre Venezuela, en el que participan la Unión Europea y ocho de sus Estados miembros (España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido) junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.



El objetivo de la cita es tratar de impulsar una salida pacífica a la crisis en el país.



La ONU ha reiterado en los últimos días que está dispuesta a mediar en Venezuela si el gobierno y la oposición se lo piden, insistiendo desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino en que no le corresponde reconocer, o no, a jefes de Estado.