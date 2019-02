Perú aclara que está en contra de una intervención militar en Venezuela

El presidente del Perú, Martín Vizcarra Credito: AP

6 de febrero de 2019.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó hoy que su gobierno está en contra de una intervención militar en Venezuela, aunque insistió en una política favorable a la oposición de ese país, lo que genera críticas de personalidades progresistas.



El mandatario ratificó la decisión de reconocer al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reconoció que los problemas de Venezuela los deben deben resolver los propios venezolanos.



"Hemos reconocido a Guaidó pero estamos en contra de cualquier intervención militar en Venezuela", aseguró.



Entretanto, el sociólogo Héctor Béjar dijo que las declaraciones contra una intervención militar "sería bueno que también se dirijan a (Donald) Trump llamándolo a no intervenir en Venezuela".



El parlamentario Manuel Dammert, del progresista Movimiento Nuevo Perú, calificó como intervencionista al Grupo de Lima, que ayer emitió en Canadá una declaración que llama a las fuerzas armadas a someterse a Guaidó e integrar a este al bloque.



Según dijo a Prensa Latina Dammert, la declaración es en realidad un paso más en la guerra de Estados Unidos contra Venezuela y América Latina y ha puesto en marcha un golpe invasor.



Se trata, añadió, no solo de cambiar ilegalmente al presidente de Venezuela, sino de "destruir y someter a los Estados de Nuestra América Latina, andina y caribeña y capturar sus recursos naturales para imponer la recolonización del continente".



Por su parte, el analista internacional Alberto Adrianzén dijo a Prensa Latina que se avecina una salida violenta de la crisis venezolana, con Brasil y Colombia como operadores directos de Washington.



"Perú es el operador diplomático de Estados Unidos, el que pone los "buenos modales" para que otros golpeen; un triste papel", añadió, al opinar que Guaidó ha sido incorporado al Grupo de Lima para tenerlo bajo control y evitar que acepte soluciones negociadas.



El secretario general del Partido Comunista-Patria Roja, Rolando Breña, criticó duramente la política gubernamental contra el Ejecutivo de Venezuela y opinó que la misma "sigue al pie de la letra el guión elaborado por el gobierno norteamericano".



Según dijo, "los peruanos no podemos ser instrumento político del expansionismo norteamericano, menos convertirnos en herramientas de agresión contra otros pueblos de América Latina que al igual que nosotros buscan la paz, el desarrollo, la justicia".



Para Breña, lo que está en juego en Venezuela es "la posibilidad de que surjan en América Latina procesos políticos que busquen transitar sus propios caminos, sin encontrar la injerencia, el intervencionismo, los bloqueos económicos o las invasiones militares de Estados Unidos".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 518 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)