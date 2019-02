EEUU: Donald Trump pronunciará este martes su segundo discurso del Estado de la Unión

Capitol Hill, la sede del Congreso de EEUU Credito: web

Washington, febrero 5 - El presidente Donald Trump, llega hoy a su segundo discurso del Estado de la Unión tras el más extenso cierre del gobierno y con varios frentes abiertos, uno de ellos el muro en la frontera con México.



Ambos temas podrían ocupar parte de la intervención del mandatario cuando comparezca este martes a las 21:00, hora local, ante las dos cámaras del Congreso y lo vean en vivo millones de ciudadanos por la televisión.



De hecho, mientras Trump esté pronunciando su alocución penderá sobre su cabeza la posibilidad de un inminente cierre del gobierno (shutdown) para el 15 de febrero, porque muchos dan aquí por sentado que no logrará un acuerdo bipartidista para la entrega de fondos que permitan la construcción del polémico muro.



El ocupante de la Oficina Oval exige que cualquier partida presupuestaria incluya los cinco mil 700 millones de dólares que solicitó para la barda, algo a lo que se opone el Legislativo.



Incluso, Trump amenazó con declarar una emergencia nacional para acceder al dinero sin necesidad de autorización del Congreso, pero los demócratas presentaron la víspera un proyecto de ley que podría cortarle las alas en ese sentido.



El partido azul ratificó que no pagará por el muro, un plan que -pese a ser promesa de campaña de Trump- rechaza el 60 por ciento de los estadounidenses, de acuerdo con la más reciente encuesta de Gallup.



Según comentarios de prensa, el estadista no tendrá la tarea tan cómoda porque hablará en un Capitolio que ya no es de mayoría republicana.



En las elecciones de medio término de noviembre los demócratas se alzaron con el dominio de la Cámara de Representantes, lo que obliga al presidente a hacer consensos para impulsar su agenda.



El pasado año, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión en Houston, Trump vendió su enfoque de 'Estados Unidos primero', con el que pretendía revisar el sistema migratorio, revitalizar la industria y dar prioridad a los intereses nacionales en el extranjero, ¿cuánto pudo cumplir?, se preguntan expertos.



Quizás no le interesará ahondar en aguas de lo que no logró -apuntan otros observadores- y lanzará un discurso que tratará de ser conciliador, con llamados a la unidad, destacando aquellos puntos en materia económica como el ligero descenso en el desempleo. Le conviene pedir que queden de lado las diferencias porque se juega la reelección en 2020.



De momento, el discurso transcurrirá cuando distintos sondeos apuntan al declive en la aceptación de Trump y las opiniones arrojan que su presidencia cambió el país 'para peor', aunque el magnate inmobiliario se jacta de que lidera el mejor gobierno en la historia de Estados Unidos.