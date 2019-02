Noruega no reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y pide diálogo

Ministra de Exteriores noruega, Ine Eriksen Søreide

Oslo, febrero 4 - El Gobierno noruego rechazó hoy reconocer al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela y pidió diálogo entre las partes y la celebración de nuevas elecciones.



“Noruega tiene como tradición reconocer a Estados, no a Gobiernos”, declaró la ministra de Exteriores noruega, Ine Eriksen Søreide, quien resaltó no obstante que han mostrado su “apoyo” a Guaidó como “presidente elegido y legítimo de la Asamblea Nacional”.



Noruega, que no pertenece a la Unión Europea (UE), se distancia así de la postura de países como Alemania, Francia, España y Reino Unido, así como de sus vecinos Suecia y Dinamarca, que hoy reconocieron a Guaidó como presidente interino.



“Mantenemos la petición de respeto por los derechos democráticos y de nuevos comicios. La situación en Venezuela ha empeorado. Invitamos a las partes a establecer un proceso político incluyente que lleve a elecciones”, afirmó Søreide.



La titular de Exteriores noruega señaló que su país mantiene “diálogo” con las dos partes y les ha ofrecido ayuda en un proceso de ese tipo “cuando y si lo desean”.



Noruega ha ejercido como facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas, como el que llevó a la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos o las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC.