López Obrador descarta perseguir políticamente a opositores durante su Gobierno

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador Credito: Archivo

04-02-19.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que durante su gobierno (2018-2024) se respetará al Poder Judicial y no habrá persecución política contra opositores, en referencia a la salida de la cárcel, bajo fianza, del exgobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés, reseñó la agencia Efe.



El sábado, Padrés, quien estuvo al frente de Sonora durante el periodo 2009-2015, recuperó su libertad mediante una fianza tras haber permanecido más de dos años como preso preventivo bajo la acusación de lavado de dinero y defraudación fiscal y a su salida su abogado dijo que había sido preso “por motivos políticos”.



“Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, no hay persecución política, no se usa el Gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre”, dijo López Obrador en conferencia



Recordó que en anteriores administraciones “se fabricaban delitos a adversarios” y a políticos “que caían de la gracia de los gobernantes y eran perseguidos”, aunque pertenecieran al mismo régimen.



López Obrador dijo que respeta la decisión del Poder Judicial y quedó de manifiesto en el caso de Padrés que “el nuevo Gobierno no actúa por consigna y no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie”, apuntó. Además descartó tener “fobia” contra nadie y ratificó que no utilizará la ley para tomar