El gobierno de España reconoce oficialmente a Juan Guaidó como 'presidente encargado' de Venezuela

El presidente del el Gobierno español, Pedro Sánchez Credito: Web

Madrid, febrero 4 - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que su país reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



"El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela", dijo en una comparecencia en La Moncloa.



Subrayó que "el horizonte es el de convocar unas elecciones libres, democráticas y con garantías en el menor plazo posible".



Durante su intervención, Sánchez defendió que "la legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela", órgano que a su modo de ver surgió "de las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional".



En distintas ocasiones, el jefe del Gobierno español recordó que el reconocimiento a Guaidó tiene como principal horizonte la convocatoria por su parte de unos comicios presidenciales en los que no se excluya a ninguna opción política.



"No vamos a dar un paso atrás en este empeño", insistió.



El discurso de Sánchez se centró en repetir que "es el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su destino", pero al mismo tiempo dejó claro que España trabajará desde los organismos multilaterales "para que la democracia plena vuelva" al país.



"Democracia plena significa primacía de los derechos humanos, significa pluralismo político y significa que no haya presos políticos en Venezuela", señaló.



En ese marco, Madrid contactará en las próximas horas con instituciones y gobiernos de Europa y América Latina para "sumar esfuerzos a la causa democrática en Venezuela".



"Los vínculos entre España y América Latina son muy profundos, nada de lo que ocurre allí nos es ajeno", indicó.



Sánchez también aprovechó la ocasión para anunciar la activación de "un plan de ayuda humanitaria para paliar la grave situación que vive Venezuela" y recordó que la situación de la colonia y las empresas españolas radicadas en el país seguirán siendo unas de las prioridades de la acción exterior promovida por Madrid.



La crisis venezolana se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría opositora), Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino del país.



El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.