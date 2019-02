Austria ratifica que no reconoce al autoproclamado Juan Guaidó sino a Nicolás Maduro

Ministra de Exteriores de Austria, Karin Kneissel

Caracas, febrero 2 - La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Karin Kneissel, informó que su gobierno mantiene su postura de no reconocer la autoproclamación del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



“Austria y muchos otros países reconocemos Estados. No reconocemos gobiernos (…) No quiero ser demasiado legalista, pero por cuestiones legales y por principio no reconocemos gobiernos, sino Estados”, dijo la jefa de la diplomacia austriaca.



Entre tanto, el gobierno de Italia a través de su viceministro de Exteriores, Manlio Di Stefano, dijo que ya descartó reconocer a Guaidó por considerarlo una injerencia en los asuntos internos de Venezuela por lo que evitarían cometer “el mismo error” que en Libia.



A esta postura se suman países como Chipre y Eslovaquia que también expresaron su reserva a reconocer al diputado Juan Guaidó. Mientras que Grecia, por medio del Ministro Alterno de Asuntos Exteriores confirmó su reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.