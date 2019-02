Putin: Rusia suspende su participación en el tratado INF como respuesta a la retirada de EEUU

El presidente ruso, Vladímir Putin, en la reunión con los jefes de Defensa y Exteriores, Serguéi Shoigú y Serguéi Lavrov

Moscú, febrero 2 - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseveró este sábado que en respuesta a la retirada de EEUU del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) Moscú también suspende sus obligaciones en el marco del acuerdo.



"Procederemos de la siguiente manera: nuestra respuesta será equivalente. Los socios estadounidenses han anunciado que suspenden su participación en el tratado, y nosotros la suspendemos", ha indicado el líder ruso.



Además, Putin ha indicado que todas las propuestas de Moscú para salvar el tratado INF "siguen sobre la mesa". "Las puertas para las negociaciones están abiertas", ha subrayado Putin durante la reunión con el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov. "Al mismo tiempo, les pido a ambos Ministerios que no inicien ninguna negociación sobre este tema", ha añadido.



"Vamos a esperar hasta que nuestros socios estén listos para llevar a cabo un diálogo igualitario e informativo con nosotros sobre este tema tan importante, tanto para nosotros como para nuestros socios y para todo el mundo", declaró



EEUU desmantela el sistema de seguridad internacional



En este sentido, el jefe de Estado ruso subrayó que EEUU siempre está buscando pretextos para desmantelar el sistema de seguridad establecido y no apoyan las iniciativas rusas en esta área.



"Nosotros durante muchos años, repetidamente hemos planteado el tema de llevar a cabo negociaciones sustantivas sobre los temas de desarme, y en casi todos sus aspectos", ha recordado.



"Y en los últimos años hemos estado viendo que nuestras iniciativas no cuentan con el apoyo de los socios. Por el contrario, se buscan diversos pretextos para desmantelar un sistema de seguridad internacional ya establecido", ha hecho hincapié el presidente.



Rusia no será arrastrada a una carrera de armamentos



En respuesta a la declaración de este viernes del presidente de EEUU, Donald Trump, de que Washington tras su salida del tratado INF desarrollará "opciones de respuesta militar" para "negarle a Rusia cualquier ventaja", el mandatario ruso ha declarado que Moscú no va a participar en una carrera de armamentos.



"Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no debemos ser arrastrados a una carrera de armamentos costosa para nosotros", ha señalado.



En este sentido, el presidente le ha preguntado al ministro de Defensa si Rusia podría implementar medidas de respuesta a la retirada de EEUU del tratado INF en el marco de las asignaciones presupuestarias disponibles para el Ministerio de Defensa para el 2019 y años subsiguientes.



"En los próximos días, propondremos un ajuste del presupuesto para 2019, que nos permitirá […] realizar esta tarea" sin aumentar el presupuesto previsto para este año, ha asegurado Shoigú.



Al mismo tiempo, el mandatario ruso ha aseverado que Moscú está "al tanto de los planes de algunos países de desplegar armas en el espacio". "Quiero saber cómo se anulará esta posible amenaza", señaló dirigiéndose al ministro de Defensa.



En este sentido Putin ha explicado que quiere ver en persona "cómo se desarrolla el proceso de la puesta en servicio de combate de nuestros nuevos complejos militares" en referencia al misil hipersónico Kinzhal, el arma láser Peresvet (que ya ha recibido el Ejército), el misil hipersónico Avangard (cuyas pruebas finales se han completado y ha empezado la etapa de producción en serie), así como del misil balístico intercontinental pesado Sarmat y el dron de propulsión atómica Poseidón.



EEUU comenzó a violar el tratado INF desde 1999



A pesar de que EEUU ha utilizado como pretexto para abandonar el tratado INF la supuesta violación por parte de Moscú de sus normas, Washington ha estado violando las disposiciones de este acuerdo —que entró en vigor en 1988—desde el año 1999, ha comunicado a Putin el ministro de Asuntos Exteriores, Seguéi Lavrov.



"Según nuestros datos, Estados Unidos comenzó a violar este acuerdo de duración indeterminada desde 1999, cuando empezó a realizar las pruebas de los vehículos aéreos no tripulados de combate, que coinciden en sus características con los misiles de crucero con base en tierra prohibidos por el tratado", ha revelado Lavrov.

El sistema ruso de misiles tácticos Iskander-M EE.UU. se retira del tratado sobre misiles nucleares de corto y medio alcance con Rusia



Posteriormente, EEUU comenzó a usar misiles señuelos y misiles señuelos balísticos para efectuar las pruebas de su sistema de defensa antiaérea, y a partir del 2014 Washington comenzó a desplegar en Europa los sistemas de lanzamiento para sus áreas de posición de defensa antimisiles: los lanzadores Mk 41, que son perfectamente capaces, sin ningún tipo de modificación, de lanzar misiles de percusión de medio alcance Tomahawk, ha señalado el ministro.



"Esto es una violación directa del tratado", ha subrayado Lavrov. "A día a hoy, esos sistemas de lanzamiento ya han sido desplegados en Rumania y se están preparando para desplegarlos en Polonia, así como en Japón", ha revelado.