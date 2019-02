Unión Europea evalúa ampliar lista de sancionados del gobierno venezolano

La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini Credito: Efe

01-02-19.-La responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini, indicó que los socios comunitarios está abiertos a ampliar el número de personas sometidas en Venezuela a sanciones por parte de la Unión Europea debido a su responsabilidad en episodios de violencia o por “impedir la expresión democrática de la población”, reseñó la agencia Efe.



La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que esas sanciones, como restricciones al viaje o congelación de bienes, están en vigor desde el año pasado y acaban de ser prorrogadas por un año de forma unánime por los socios comunitarios.



Mogherini dijo que en la reunión informal de ministros de Exteriores que terminó hoy en Bucarest, los representantes de los Estados miembros han discutido la posibilidad de añadir nombres a esa lista e insistió en que las sanciones “no se dirigen contra la población”.



“Los ministros no han excluido la posibilidad de discutir” sobre añadir el mismo tipos de medidas contra más personas.



Indicó que no tiene especialmente “expectativas positivas” en relación al próximo desarrollo de la crisis política en Venezuela.



“Algunos de vosotros que me conocen bien saben que tiendo a ser optimista, pero en este caso no tengo particularmente expectativas positivas”, dijo Mogherini en rueda de prensa al ser preguntada sobre el posible desarrollo de las crisis política e institucional en Venezuela.