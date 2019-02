Revela "El País" de España: Trump presionó a Pedro Sánchez para reconocer a Juan Guaidó como 'presidente' de Venezuela

Madrid, febrero 1°- Estados Unidos advirtió al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que Juan Guaidó, al frente de la Asamblea venezolana, iba a proclamarse presidente interino del país suramericano, informa El País.



El diario madrileño señala que posteriormente presionó a España para que rompiese relaciones con el presidente elegido en las urnas, Nicolás Maduro, y reconociesen al diputado del partido Voluntad Popular como nuevo líder del país. Hace dos días, Sánchez dio alas a la oposición al chavismo al calificar como “tirano” al sucesor de Hugo Chávez.



Las presiones de Washington también han sido extensivas a la Unión Europea, como reconoció veladamente en el Congreso el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, pues no especificó que procedían de la Administración estadounidense.



Sin embargo, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, ya había sido advertido la semana pasada por la diplomacia estadounidense de que se iban a producir “acontecimientos importantes” en Venezuela, que serían apoyados con firmeza por Donald Trump.



No obstante, durante su visita a la capital de Estados Unidos, De Laiglesia no llegó a saber a qué se referían concretamente sus interlocutores, una información proporcionada poco después por la Embajada de su país en Madrid: “Es probable de Guaidó se proclame presidente hoy y nosotros lo vamos a reconocer”, cita en una noticia publicada este viernes El País.

