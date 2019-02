Brasil: Arzobispo de Belo Horizonte afirma que el afán de lucro fue el causante de la tragedia minera en Minas Gerais

Otra tragedia que deja la megaminería, en Minas Gerais Credito: Agencias

Belo Horizonte, febrero 1° - En una emotiva misa en homenaje a las víctimas del desastre minero en el sudeste de Brasil, el arzobispo de Belo Horizonte afirmó este jueves que la tragedia es fruto de la "idolatría del dinero" y exigió una investigación.



"Lo que vimos acontecer es fruto de la idolatría al dinero. Precisamos de una sociedad que genere trabajo, oportunidades. Que el lucro no pase por encima de personas. Detrás de esa tragedia están miles de millones de lucro. Brasil necesita cambiar", clamó Walmor Oliveira de Azevedo, arzobispo de Belo Horizonte, ante los ojos llorosos de decenas de vecinos de Brumadinho, una localidad de 39.000 habitantes a 60 km de Belo Horizonte (la capital de Minas Gerais).



Hace siete días, la ruptura de un dique que contenía residuos mineros, propiedad de la empresa Vale, provocó un tsunami de lodo que mató 110 personas y dejó más de 230 desaparecidos, según el último balance. La mayoría de las víctimas eran empleados de la empresa.



Al caer la noche, este jueves, familiares y amigos acudieron en masa a la Iglesia Matriz de Sao Sebastiao, en Brumadinho.



Quienes llegaron temprano fueron recibidos con flores blancas y pudieron acomodarse dentro de la parroquia. El resto acompañó la ceremonia a través de una pantalla gigante instalada en el exterior.



Durante la misa, en la que se leyeron los nombres de las victimas que ya fueron identificadas, el arzobispo recordó una tragedia similar que sacudió a esta misma región hace tres años, cuando cedió otro dique minero, un accidente que dejó 19 muertos y devastó ecosistemas enteros.



"Minas Gerais no puede ser el mismo de antes. Las lecciones pasadas no fueron aprendidas. Esta tragedia debe servir para repasar la lección que debemos aprender", Azevedo



Las búsquedas en la región de Brumadinho continúan, aunque desde hace varios días las esperanzas de encontrar sobrevivientes son prácticamente nulas.