Secretario de la OEA, Luis Almagro tilda de ridículo el ofrecimiento de mediación de su país natal, Uruguay, y de México por Venezuela

El secretario general de la OEA, Luis Almagro Credito: Archivo

Washington, febrero 1° - El secretario general de la OEA, Luis Almagro rechazó cualquier diálogo con el presidente Nicolás Maduro.



Uruguay y México anunciaron el miércoles la convocatoria de una conferencia internacional de países y organismos con posición neutral sobre Venezuela el 7 de febrero en Montevideo.



El mismo miércoles, Almagro, excanciller uruguayo, descartó tajantemente y de una forma hasta irrespetuosa la posibilidad de una mediación con el gobierno de Maduro.



"De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación, porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, es un tema de redemocratizar el país", dijo en rueda de prensa junto a representantes de Guaidó en Washington. Para Almagro el ofrecimiento de su país natal y de México con relación a Venezuela es ridículo.



"La negociación de salida de la usurpación es la negociación que hay que hacer", afirmó.



El gobierno de Maduro ha ofrecido negociar con la oposición y ha celebrado las gestiones de México y Uruguay en la ONU en ese sentido. Pero Guaidó ha reiterado que no se prestará a lo que califica como "diálogos falsos".



La Unión Europea anunció este jueves la creación de un Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos de "90 días" de duración para trabajar hacia una salida a la crisis en Venezuela a través de elecciones.



El objetivo "no es mediar" sino "acompañar" al país en una salida pacífica y democrática a la crisis, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.