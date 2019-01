Italia se deslinda de la UE y no reconoce al autoproclamado Guaidó

Manlio Di Stefano

Roma, enero 31 - El Subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia, Manlio Di Stefano, declaró este jueves que su país no reconoce al autoproclamado, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



"Italia no reconoce a Guaidó porque nos oponemos totalmente al hecho de que un país o un grupo de terceros países pueden determinar las políticas internas de otro", expresó.



Durante una entrevista en el canal de televisión Tg2000, Di Stefano, explicó que la posición de Italia responde al principio de no interferencia en los asuntos de otros Estados, reconocido por las Naciones Unidas.



Recordemos que la Unión Europea evitó respaldar en bloque a Guaidó, dejando los pronunciamientos a discreción de cada nación y creó un "Grupo de Contacto" para abordar el tema de Venezuela.



Sin embargo, este jueves la Eurocámara, se manifestó a favor del diputado en desacato (Juan Guaidó), desconociendo el proceso electoral legítimo realizado en Venezuela el pasado 20 de mayo, donde el presidente, Nicolás Maduro, fue reelegido en su cargo para un segundo mandato constitucional a partir del 10 de enero de 2019.