Rusia no tiene planes ni intenciones de evacuar a sus ciudadanos de Venezuela: Zajárova

Credito: Sputniknews

Moscú, enero 31 - Rusia no tiene planes de evacuar a sus ciudadanos de Venezuela a pesar del riesgo de un conflicto armado de gran escala o de una invasión extranjera, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zajárova.



La vocera, María Zajárova, dijo que no están hablando de la evacuación de diplomáticos rusos, de sus familias, de ciudadanos rusos ni de empleados de agencias y compañías de ultramar.



La vocera indicó que "desafortunadamente, la amenaza de un conflicto armado de gran escala" no ha desaparecido en Venezuela.



Agregó la funcionaria de la cancillería rusa que una intervención externa directa no puede ser excluida, y recordó una nota que decía "5.000 soldados a Colombia" en la libreta del asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, que fue descubierta por medios de comunicación en una de las ruedas de prensa recientes de Bolton.



La portavoz rusa dijo que no duda que fuerzas extranjeras estén obstaculizando el diálogo interno en Venezuela, donde la oposición no está dispuesta a entablar negociaciones a pesar de la disposición del presidente Nicolás Maduro para conversar.



Pese a ello, Moscú cree que las posibilidades de asistencia diplomática a Venezuela para resolver su crisis muy compleja no están agotadas, afirmó.



Recordó la vocera de la cancillería que el pasado miércoles, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Rusia está lista para actuar como mediadora, para lograr el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos.