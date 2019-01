Negaron la entrada a Colombia al presidente de la empresa venezolana Monómeros

31-01-19.-Ronald Alexander Ramírez Mendoza está entre los más de 200 venezolanos y otros extranjeros inadmitidos al país.



El presidente de Monómeros llegó el miércoles al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, en un vuelo chárter. Allí funciona una de las dos sedes de la empresa venezolana, reseñó la agencia Efe.



Ramírez Mendoza, nombrado hace poco en el cargo por el gobierno venezolano, "es la primera persona, el primer extranjero inadmitido en nuestro país precisamente por ser un colaborador de la dictadura de Maduro", precisó Christian Krüger, director de Migración Colombia.



"Claramente esta lista está encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, (la vicepresidenta) Delcy Rodríguez, son muchas las personas, son más de 200 además de otras nacionalidades también que no pueden ingresar a nuestro país", afirmó en una rueda de prensa el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.



El pasado 23 de enero, once países del grupo mostraron su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y apoyó convocar elecciones "en el más breve plazo".



Migración Colombia agregó que inicialmente serán 200 las personas incluidas "dentro de esta lista de posibles inadmitidos" por el país, aunque "no se descartó que esta cifra siga aumentando con el paso de los meses".



Asimismo, señaló que no se publicará esa lista porque esas personas hoy "pueden ser colaboradores, pero después pueden participar para que Venezuela vuelva a ser una democracia, un país en paz".