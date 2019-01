"No se trata de una mediación". UE crea Grupo de Contacto sobre Venezuela de "90 días" de duración hacia una salida a la crisis con elecciones

31-01-19.-La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció este jueves la creación de un Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos de "90 días" de duración para trabajar hacia una salida a la crisis en Venezuela a través de elecciones.



"El objetivo del Grupo de Contacto Internacional es claro. Es permitir a los venezolanos expresarse libre y democráticamente a través de nuevas elecciones", dijo Mogherini tras una reunión de los cancilleres europeos en Bucarest.



La UE quería lanzar esta iniciativa a mediados de febrero, pero, ante el agravamiento de la crisis en Venezuela tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente interino, decidieron adelantarla.



Los europeos buscan "crear confianza y crear las condiciones para que surja un proceso creíble" conducente a elecciones, explicó Mogherini, precisando que la duración de "90 días" es para evitar que se utilice ese grupo para "ganar tiempo".



La ex canciller italiana avanzó que la primera reunión del grupo, cuyo objetivo "no es mediar" sino "acompañar" al país en una salida "pacífica" y "democrática" a la crisis, podría tener lugar la próxima semana.



Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido formarán parte de él, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. "Estamos esperando la confirmación de algunos otros", agregó.



Sobre el reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, como le urgió en la mañana la Eurocámara, la jefa de la diplomacia europea aseguró que no le corresponde a la UE hacerlo, sino a sus países de forma individual.



Un grupo de Estados, entre ellos España, Francia, Alemania y Reino Unido, dieron hasta el lunes de plazo al presidente de Nicolás Maduro para convocar elecciones presidenciales, so pena de reconocer a Guaidó, algo que el dirigente ya rechazó.