Bolton aconseja a Maduro aprovechar amnistía ofrecida por Guaidó: "Le deseo una larga y tranquila jubilación en una bonita playa lejos de Venezuela”

31-01-19.-El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, le aconsejó al presidente venezolano Maduro, “aprovechar la amnistía cuanto antes”.

“Le deseo a Nicolás Maduro y sus principales asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela”, escribió en su cuenta de la red socialTwitter.



“Deben aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y pasar la página. Cuanto antes, mejor“, añadió.

La Asamblea Nacional de Venezuela recientemente aprobó una Ley de Amnistía, bajo la cual todo funcionario militar o civil que colabore con la oposición en su esfuerzo de remover a Maduro del Palacio de Miraflores, será exonerado de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por actos cometidos desde el 1 de enero de 1999. Sin embargo, la misma no incluye a Maduro, de forma que se desconoce si el llamado de Bolton sería en relación a una oferta separada hecha en secreto por Guaidó y la oposición a Maduro, o por ignorancia sobre el alcance de la Ley.



