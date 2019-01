Francia: Chalecos Amarillos se autoproclaman presidentes y dan una semana a Macron para convocar a elecciones

Chalecos amarillos en Francia

31 de enero de 2019.- Ante las presiones que pretenden imponer los gobiernos de Alemania, España y Francia, los Chalecos Amarillos, se han pronunciado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde exigen la renuncia del presidente francés, Emmanuel Macron, al mismo tiempo, que le dan un ultimátum, para que convoque elecciones en el plazo de una semana.



De igual forma, el movimiento masivo, ha cuestionado que el mandatario francés ocupe más tiempo en interferir en los asuntos internos de otras naciones, mientras en su país ha hecho caso omiso a las peticiones que han realizado miles de ciudadanos, quienes se ven ahogados con sus políticas neoliberales.



“Chalecos Amarillos se autoproclama presidente de Francia en Acte XI y dan una semana a Emmanuel Macron para convocar elecciones en Francia, aprobar el RIC y responder ante el pueblo por la represion sufrida bajo su mandato”, indicó el movimiento.



Por su parte, el embajador ruso ante la Organización de Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, tildó de “ridículo” el plazo de 8 días que han dado los Gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos, para que Venezuela realice elecciones, como una manera de presionar al mandatario constitucional Nicolás Maduro.



“¿Cómo reaccionarían si Rusia propusiera abordar en el Consejo de Seguridad la situación en Francia y las protestas de los ‘chalecos amarillos”, que solo este fin de semana han sido 22.000 personas que salieron a las calles? ¿Lo considerarían como diplomacia preventiva? Quiero tranquilizar a la representante de Francia, no lo vamos a proponer. A diferencia de ustedes, no tratamos de reconocer o no reconocer a alguien, aunque sí reconocemos al Gobierno legítimo de Venezuela”, apuntó Nebenzia