México rechazó propuesta de España de integrar grupo de contacto internacional para Venezuela

Pedro Sánchez y López Obrador

México, enero 31 - El presidente de México, Andrés López Obrador, rechazó este miércoles la propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la crisis venezolana.



En la comparecencia de prensa de ambos tras su reunión bilateral, López Obrador insistió “en que el diálogo es el primer paso, que no se pueden imponer las cosas, primero se tienen que poner a dialogar las partes” en Venezuela.



“No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan”, dijo el presidente.



Este mismo miércoles, Uruguay y México, países que decidieron adoptar una posición neutral frente a la crisis en Venezuela, convocaron para el 7 de febrero a una conferencia internacional, tras la tensión generada luego de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado.