John Bolton dijo en Twitter que sostuvo una "reunión productiva" con ejecutivos de Citgo, filial de Pdvsa

Washington, enero 31 - El Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el miércoles que tuvo una “reunión muy productiva” con un equipo de ejecutivos de Citgo, dos días después de que Washington aplicó sanciones a la matriz de la compañía, la petrolera estatal venezolana PDVSA.



“Estados Unidos continúa trabajando para asegurarse de que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean hurtados por (el presidente Nicolás) Maduro y sus secuaces. Reunión muy productiva esta tarde con miembros del equipo ejecutivo de CITGO”, escribió Bolton en Twitter.



Estados Unidos aplicó el lunes sanciones a PDVSA para presionar al presidente Maduro para que deje el poder.



Este último ha acusado a Washington de buscar apropiarse ilegalmente de la refinería Citgo Petroleum Corp.



Estados Unidos y varios países reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el jefe de Estado legítimo de Venezuela, aún cuando no ha sido electo por los venezolanos en elecciones.



Más temprano el miércoles, Bolton escribió en Twitter que los operadores no deberían negociar con oro, petróleo u otras materias primas “que son robadas” al pueblo venezolano.





