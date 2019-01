Juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó a Lula a velar a su hermano minutos antes de ser enterrado

Credito: Web

30-01-19.-Un juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a salir temporalmente de prisión para reunirse con su familia y velar a su hermano mayor, quien murió la víspera, pero el habeas corpus fue concedido minutos antes de que fuera sepultado en el cementerio, reseñó la agencia Efe.



La defensa de Lula había solicitado la puesta en libertad del exmandatario la tarde del martes, pero tanto una jueza de primera instancia como un tribunal de segunda instancia negaron el pedido después de que la Policía Federal argumentara problemas logísticos para su traslado y para garantizarle la seguridad en medio del entierro en la localidad de Sao Bernardo do Campo.



El presidente del Supremo, el juez José Antonio Dias Toffoli, concedió un habeas corpus para que, siguiendo la ley, se pueda asegurar el “derecho de Lula de encontrarse exclusivamente con sus familiares, en la fecha de hoy, en la Unidad Militar de la Región, inclusive con la posibilidad de que el cuerpo sea llevado a la referida unidad militar a criterio de la familia”.



No obstante, la decisión fue proferida precisamente en el momento en el que Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, era sepultado en el cementerio de Sao Bernardo do Campo, localidad donde vivía Lula antes de ser arrestado el pasado abril.



La asesoría de Lula dijo a Efe que todavía no se sabe si Lula dejará la prisión, pero precisó que el habeas corpus salió casi al mismo tiempo en el que su hermano fue enterrado y que mañana están permitidas las visitas de familiares a la cárcel.



Vavá, quien según el Partido de los Trabajadores (PT) era una “figura paterna” para Lula, tenía 79 años y luchaba contra un tipo de raro de cáncer que afectó sus vasos sanguíneos.



Los abogados solicitaron la víspera que Lula dejara la prisión para poder asistir al velorio de su hermano y al funeral y subrayaron que, según la ley, es “un derecho del ciudadano en situación de encarcelamiento salir temporalmente del establecimiento en el que se encuentra en la hipótesis de fallecimiento del hermano, como es el caso”.