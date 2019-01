Italia vuelve a advertir: No es prudente reconocer investiduras que no han pasado por elecciones en Venezuela

Giuseppe Conte

Roma, enero 30 - El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, advirtió hoy a la comunidad internacional que “no es prudente” apoyar a una de las partes enfrentadas en la crisis de Venezuela y opinó que una actitud “invasiva” generará más división en el mundo.



“Cuando hay una crisis de este tipo no consideramos oportuno precipitarse a reconocer investiduras que en cualquier caso no han pasado por un proceso electoral”, señaló desde Milán el presidente del Gobierno, apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga.



“Creemos que en esta fase la comunidad internacional no debe precipitarse y apoyar a uno de los dos contendientes, sería absolutamente equivocado“, dijo el primer ministro italiano.



Conte opinó que “cualquier actitud más invasiva o injerencia puede crear una crisis y una dinámica que lleve a la división de la comunidad internacional”.



Algo que, vaticinó, “tal y como la historia demuestra, corre el riesgo de no contribuir a la estabilización del país“.