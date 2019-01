El Consejo de la Internacional Socialista va más allá de muchos y exige "un nuevo CNE" para elecciones en Venezuela

Pedro Sánchez participó en la reunión de Santo Domingo

Santo Domingo, enero 30 - El Consejo de la denominada Internacional Socialista (IS) llamó este martes a la celebración de nuevas elecciones urgentes en Venezuela, las cuales dijo deben ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial, lo que se convierte en el desconocimiento al Poder Electoral de Venezuela.



El organismo internacional dijo que esas elecciones deben contar con la participación de todas en aquellas personas y partidos que previamente habían sido descalificados de manera arbitraria y deben estar acompañadas con la liberación de todos los prisioneros políticos. Obvió que hubo elecciones libres en 2018 y que diversos partidos de oposición decidieron no participar.



Manifestó que reconoce los esfuerzos de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino, por "conducir una transición hacia la democracia", apoyada en la legítima Asamblea Nacional que desconoce a la Constitución venezolana.



El Consejo de la Internacional Socialista, al concluir este martes la reunión de dos días en Santo Domingo, aprobó lo que llama “la Declaración sobre Venezuela” en donde subraya que la legitimidad democrática del presidente y Gobierno de ese país solamente surgirá de la voluntad libremente expresada por el pueblo.



Sin embargo, dijo que rechaza categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para el cambio del régimen en Venezuela. “Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela que enfrenta extraordinarios sufrimientos en su lucha por recobrar la democracia en su país, y urge la pronta entrega de asistencia humanitaria para aliviar la emergencia alimentaria y la salud del país”, se expresa en el documento aprobado por la IS, pronunciado por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.



La IS expresó su preocupación “por la represión que está efectuando el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y exige la plena restitución del orden constitucional”.