Papa Francisco cierra Jornada Mundial de la Juventud en Panamá pidiendo Paz para Venezuela

El papa aboga por la paz en Venezuela

Panamá, enero 28 - El papa Francisco concluyó su participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá este domingo con una misa y la visita a un albergue para personas con VIH.



El sumo pontífice recordó a los jóvenes que "no son el futuro sino el ahora de Dios" y criticó a una sociedad que "les está adormeciendo".



Unas 700.000 personas se congregaron en el campo Juan Pablo II de Panamá, donde muchas de ellas pasaron la noche después de asistir a la Vigilia del sábado.



En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, el papa Francisco se pronunció este domingo sobre la situación de Venezuela, para pedir una solución justa y pacífica.



"Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, a quien me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los Derechos Humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país", dijo el pontífice.



Asimismo, pidió también rezar para encontrar el “amparo de nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela”.



Primer discurso citando a Bolívar y a la Patria Grande



El papa ofreció este jueves lo que sería su primer discurso de los diez que ofrecerá desde Panamá, donde este jueves participa en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).



El máximo líder de la Iglesia católica estará de visita en esa nación desde este 24 de enero hasta el domingo 27 de enero.



Francisco agradeció el esfuerzo que hicieron todas las comunidades, el pueblo y presidente panameño, Juan Carlos Valera, para que esta actividad se llevara a cabo".



Inició su discurso recordando las palabras del Libertador Simón Bolívar, cuando indicó que si el mundo tuviese que elegir una capital, el Istmo de Panamá tendría este destino. Señaló que Bolívar convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la unificación de la Patria grande.



El papa expresó que la convocatoria del Libertador ayuda a comprender que los pueblos son capaces de crear, forjar y soñar una Patria Grande que sepa y pueda albergar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura.



Detalló que según esta inspiración Panamá está llamada a velar porque esta tierra cumpla con su vocación de ser un escenario de encuentros, lo que implica la decisión, el compromiso y el trabajo cotidiano y comprometido para que todos los habitantes del país puedan sentirse actores de su destino, familia y de toda la nación.



Reiteró la gran importancia que tiene la participación ciudadana en todas las actividades del país, ya que esta tiene la fuerza de ayudar a reconocer y valorar el dinamismo del pueblo que serviría como el mejor antídoto para repeler cualquier tipo de tutelaje que pretenda recortar la libertad y someta la dignidad ciudadana.



Remarcó que las nuevas generaciones reclaman de los adultos dignidad y honestidad, pero especialmente de quienes ocupan una función en la vida pública, ya que es imprescindible que "lleven una vida que sea sinónimo de honestidad, y antónimo de cualquier forma de corrupción".



"Solo se es capaz de defender el bien común por encima de los interés de unos pocos, cuando existe la firme decisión de compartir con justicia los propios bienes", señaló.