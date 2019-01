Cuba: La Habana fue estremecida por un severo e inusual tornado

La Habana, enero 28 - El cambio meteorológico no por anunciado dejó de sorprender a quienes viven en La Habana. En su último parte, el Instituto de Meteorología ofrecía las siguientes coordenadas: «En la mañana de hoy se ha formado en el sudeste del Golfo de México una baja extratropical, desde la cual se extiende un frente frío hacia al sur sudeste. Por delante del mismo se puede formar en las próximas horas una línea de tormentas eléctricas, que con el movimiento hacia el este de estos sistemas afectará en esta noche y madrugada el occidente del país».



Los de la Isla, acostumbrados a estos avisos, no sospecharon la magnitud de lo que se avecinaba después de superadas las ocho de la noche.



La capital comenzó a estremecerse con el rugido intempestivo de los vientos, luego una racha y otra, cada vez más agresivas. Del otro lado del teléfono comenzaron las alertas: de que si un tornado había castigado con saña Luyanó, que si en el Cerro se dio una tormenta local severa, que si los autos se «ahogaron» en las calles inundadas, que si toda la urbe había quedado bajo el manto de una noche sin estrellas… En medio de la incertidumbre lógica que provoca la oscuridad, los vientos intermitentes y las sirenas que multiplican la tensión, quedó un doloroso paisaje con el que despertará la principal ciudad cubana.



El primer mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, ratificó que son tres las personas que perdieron la vida tras el incidente y se reportaron al menos 172 heridos.



La Defensa Civil del país instó a las personas a que permanezcan en el interior de sus casas.

El paso de tornados por la capital cubana no es un fenómeno cotidiano. Uno de los más famosos fue el del 26 de diciembre de 1940 en la localidad de Bejucal.



La baja extratropical impactó con fuerza este domingo la región occidental del país con rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y reportes de caída de granizo. A su vez, la estación de Casa Blanca registró vientos de 101 kilómetros por hora a las 20H45 hora local.

