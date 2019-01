Evo Morales ejerce su voto en elecciones primarias de Bolivia

La paz, enero 27 - Alrededor de las 08H30 (hora local) de este domingo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acudió al municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, para ejercer su voto en las elecciones primarias.



"Venimos a cumplir con un mandato constitucional, pero reafirmando nuevamente que Bolivia vive momentos históricos, profundizamos esta vez no solo la democracia en Bolivia sino (que) se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia", señaló el mandatario tras votar.



Esta es la primera vez que el país desarrolla comicios de este tipo, hecho que el mandatario destacó no solo porque representa un calentamiento a las elecciones generales, sino también porque desde ahora los candidatos no se designarán desde la cúpula partidista por cuánto dinero puedan tener, sino desde el voto del militante, expresó.



Morales aseguró que si bien en esta oportunidad hay un solo binomio por cada partido que participa del proceso, las próximas primarias contarán con más alternativas según decida cada frente político. La de esta jornada "tiene debilidades, es primera experiencia", dijo el presidente.



Asimismo, el jefe de Estado criticó el llamado de dirigentes opositores a la ciudadanía a no ser parte de este evento democrático, "qué clase de demócratas son?", preguntó a los presentes. Evo insistió en su convocatoria a los militantes de los nueve partidos participantes a asistir a votar.



Son 1,7 millones de bolivianos inscritos en los nueve partidos políticos -seis de ellos de oposición- que adscribieron a la jornada, los que este domingo ejercerán su derecho. Las mesas abrieron a las 08H00 y permanecerán habilitadas hasta las 16H00 (hora local).

