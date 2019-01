EEUU: Manos fuera de Venezuela, exigen a Trump frente a la Casa Blanca

Washington, enero 27 - "Manos fuera de Venezuela!'', se escuchó este sábado frente a la Casa Blanca estadounidense en una manifestación de apoyo al país sudamericano y al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, en rechazo a la injerencia de Washington.



Miembros de la Coalición ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism, en español Actúa ahora para acabar con la guerra y terminar el racismo) y de otras organizaciones se reunieron frente a la mansión ejecutiva como parte de mítines celebrados en diferentes ciudades norteamericanas para rechazar un intento de golpe de Estado respaldado por la administración de Donald Trump.



Apoyamos a Maduro y la Revolución Bolivariana, Solidaridad con Cuba y Venezuela, Estados Unidos fuera de América Latina, Impuestos pagan por el golpe en Venezuela, y Fin al cambio de régimen respaldado por Estados Unidos, se leía en los carteles portados por los manifestantes.



"Como estadounidenses sentimos que tenemos el deber de responsabilizar a nuestro propio Gobierno por las acciones injustas y antidemocráticas que realiza en otros países", declaró a Prensa Latina Anne Marie Kernen, de la Coalición ANSWER, sobre su presencia en la acción de este sábado.



De acuerdo con la activista, cuando se ve los problemas internos que enfrenta la administración Trump, como el cierre parcial del gobierno que solo pudo solucionarse tras 35 días de desacuerdos, está claro que Washington no está en posición de dictar el panorama político de otras naciones.



Kernen criticó en particular el reconocimiento dado por Trump al diputado Juan Guaidó, quien esta semana se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en desafío al gobierno de Maduro, quien el 20 de mayo de 2018 fue reelegido como mandatario del país sudamericano para el periodo 2019-2025.



Desde su punto de vista, el jefe de la Casa Blanca no tiene ninguna idea sobre las complejidades históricas de Venezuela, su historia, cultura y panorama político. ¿Cómo va a decir 'vamos a apoyar a este individuo'?, cuestionó.



A su vez, Cale Holmes, de la misma coalición, consideró que el espaldarazo dado a Guaidó por el gobierno estadounidense es un asalto a la soberanía de la nación latinoamericana. 'Hay muchas amenazas serias para el pueblo de Venezuela desde Washington y la Casa Blanca', indicó.



El joven señaló que lo sucedido en el territorio sudamericano viola incluso las reglas de la Organización de Estados Americanos, que fueron deliberadamente ignoradas por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro.



La autoproclamación de Guaidó, sostuvo, no tiene ninguna legitimidad. 'Se debe saber que el pueblo venezolano tiene amigos en Estados Unidos. Desafortunadamente, no están dentro de la Casa Blanca, están aquí afuera', apuntó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 918 veces.