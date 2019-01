Trudeau destituye a embajador en China tras declaraciones sobre Huawei

Justin Trudeau

Otawa, enero 27 - El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el sábado la destitución de su embajador en China, que provocó una gran controversia política con sus comentarios sobre un destacado caso de extradición.



“La pasada noche pedí y acepté la dimisión de John McCallum como embajador de Canadá en China”, dijo Trudeau en un comunicado.



Trudeau dijo a la prensa el jueves que no tenía pensado destituir a su enviado en el país asiático por decir que la presidenta financiera de Huawei Technologies Co Ltd, Meng Wanzhou, podía presentar un fuerte caso contra su extradición a Estados Unidos.



Políticos de la oposición acusaron a McCallum de provocar una interferencia política en un caso que ha tensado las relaciones entre Canadá y China.



Meng fue arrestada el mes pasado en Vancouver por supuestas violaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. China detuvo a continuación a dos ciudadanos canadienses por razones de seguridad nacional.



Al ser preguntada por las razones que llevaron a la destitución de McCallum, la portavoz de Trudeau Eleanore Catenaro declinó hacer comentarios