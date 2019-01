Veronika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú: ¨Nuestra solidaridad no es con Maduro, sino con los venezolanos¨

26/01.- La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se refirió a las críticas por pedir que no se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A través de sus redes sociales, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, respondió a las críticas contra su partido luego de que pidieron al gobierno de Martín Vizcarra que no se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Veronika Mendoza aseguró que Nuevo Perú no se solidariza con Nicolás Maduro, pero sí con los ciudadanos de dicho país. Sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¨polariza más en medio de la crisis¨

"Nuestra solidaridad no es con Maduro sino con el pueblo venezolano que sufre una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes", escribió Veronika Mendoza en Twitter. "Por ellos y ellas debemos evitar la escalada de la violencia que promueve Trump con sus amenazas de intervención militar y otras posiciones que solo agudizan la polarización", añadió.

"El camino es una salida pacífica respetando la soberanía del pueblo venezolano, con una mediación internacional aceptada por todo los actores, incluyente y creíble", afirmó.

Para Nuevo Perú, que los países reconozcan como presidente a Juan Guaidó "expresan intervencionismo y alienta una peligrosa confrontación que puede derivar en una espiral de mayor violencia".

Asimismo, asegura que la solución será posible ¨respetando la soberanía y los derechos humanos¨