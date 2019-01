Ecuador autoriza tres vuelos para retorno voluntario de 270 venezolanos

Credito: Archivo

26-01-19.-La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador concedió este sábado el permiso para la operación de los tres vuelos previstos para hoy por el Gobierno de Venezuela para el retorno voluntario de cerca de 300 migrantes, informó la Cancillería, según reseñó la agencia Efe.



El permiso se otorgó sobre la base de los informes técnicos respecto de las aeronaves que ingresarán, los seguros aéreos, mantenimiento y documentos de operación aérea en general.



Venezuela solicitó permiso a la autoridad aeronáutica nacional para que los vuelos de una aerolínea comercial operen en Ecuador para transportar a ciudadanos de ese país que desean retornar de forma voluntaria.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores reiteró su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos y rechazó "los pronunciamientos y conjeturas de mala fe que se han difundido sobre una supuesta persecución a venezolanos".



"Ecuador es un país de paz" que a lo largo de los años se ha solidarizado con pueblos migrantes", subrayó la Cancillería.



En la mañana de este sábado, el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela, Pedro Sassone, señaló que "no tiene justificación que nos sometan a una situación de sosiego. No tiene sentido obstaculizar un vuelo (que tiene) un sentido humanista".



El comentario lo realizó en el parque La Carolina, punto de encuentro de los 270 venezolanos registrados para viajar hoy a su país entre los que figuran varios ancianos, embarazadas y niños.



El pasado miércoles salieron otros tres vuelos hacia Venezuela y con los de este sábado se prevé que se trasladen esta semana a su país medio millar de ciudadanos, que solicitaron la ayuda voluntariamente en el marco del plan "Vuelta a la Patria", del Gobierno de Nicolás Maduro.



Además de Ecuador, el plan, que comenzó el año pasado, se desarrolla en Perú, Colombia, República Dominicana, Chile y Brasil, entre otros.



En esos vuelos se ha llevado de regreso a Venezuela unas 20.000 personas (el 10 % desde Ecuador), calculó Sassone quien aseguró a Efe que "ningún país" ha puesto restricciones a los vuelos.



Ya en Caracas el Gobierno venezolano fleta autobuses para trasladar a los migrantes retornados a sus localidades de origen.



Entre los venezolanos que viajan hoy está Anibal Castillo, un electricista que se declaró víctima de xenofobia en Ecuador, a donde llegó hace cinco meses.



"Tomo la decisión de regresarme nuevamente porque qué voy a hacer con una pierna enyesada", señaló a Efe al denunciar que supuestamente le atacó un grupo de personas que "odian a todos los extranjeros" y "solo por ser venezolano me cayeron a golpes", le golpearon y le empujaron.



Otros actos de xenofobia se detectaron también tras el femicidio ocurrido el pasado sábado frente a un grupo de policías y que quedó grabado en vídeos que se hicieron virales.



Sassone pidió que no se estigmatice a toda una comunidad por el femicidio, en el que está detenido un venezolano, que tenía antecedentes judiciales.



Dos días después del crimen, el Gobierno de Ecuador anunció que pedirá a los venezolanos el certificado de antecedentes penales apostillado, una decisión que preocupa a las asociaciones de migrantes de esa nación por la dificultad que supondría conseguir el documento.



Sobre la situación de su país, donde el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamó presidente, Sassone aseguró que "la gran mayoría de los países del mundo reconocieron al presidente Nicolás Maduro".



"Por lo tanto en Venezuela hay un solo presidente legítimo y se llama Nicolás Maduro", subrayó.



El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, ha reiterado su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero ha matizado que su período al frente debe ser "lo más breve posible" para llevar a cabo unas nuevas elecciones.