Maduro aseguró que Guaidó se reunió con Diosdado “y le juró que no se juramentaría”

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: Captura

25-01-19.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes durante una rueda de prensa que recibió una petición del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, para reunirse con Freddy Bernal y Diosdado Cabello, y durante esa convocatoria “juró que no se iba a juramentar”, dijo. Sin embargo, acotó: “Yo sé quién es él, es un agente de los Estados Unidos. Pero sí tengo que ir a encontrarme con Guaidó donde sea, voy”. Maduro pidió al exdirector del Sebin, Gustavo González López, conseguir las grabaciones del Lido para constatar que dicha reunión sí se dio. “Guaidó llegó con una gorra y Diosdado le preguntó que por qué estaba así, y él le dijo para que no lo reconozcan. Diosdado le dijo que ‘no aquí quien me raya a mí eres tú”, contó. Por otro lado afirmó que hay un intento de golpe de estado y “lo vamos a derrotar”. “Nosotros nos apegamos a la Constitución, este es nuestro escudo para defender la paz en Venezuela. Hoy podemos decir que este intento de golpe de estado, absurdo, Venezuela no lo permitirá, la Fuerza Armada no lo permitirá”, reafirmó. El Jefe de Estado dijo que los asuntos de los venezolanos “son nuestros asuntos, sin intervención extranjera, Con los gringos ni agua”, señaló. En referencia al proceso de diálogo con la oposición venezolana y destacó: “Con la oposición siempre hay y ha habido canales de comunicación, promovidos por el gobierno”.