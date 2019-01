Demócratas proponen tecnología fronteriza como alternativa a muro de Trump

James Clyburn, Credito: Reuters

24-01-19.-Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron el miércoles poner fin a un cierre parcial del Gobierno federal al darle al presidente Donald Trump la mayor parte del dinero que quiere para reforzar la seguridad con México, aunque para fines distintos a un muro físico.



James Clyburn, el tercer demócrata en importancia en la Cámara, dijo a periodistas que su partido podría acceder al pedido de Trump de 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza con tecnología como drones, rayos X y sensores, al igual que un aumento de los agentes fronterizos.



Trump ha demandado dinero para construir el muro, el gran impedimento para poner fin a la paralización del gobierno que ha dejado a 800.000 trabajadores federales en una situación que ya suma 33 días.



Muchos empleados, así como contratistas, recurrían a la asistencia por desempleo, a los bancos de alimentos y otros tipos de apoyo. Otros comenzaron a buscar nuevos empleos.



La oferta de Clyburn sería un aumento significativo frente a los proyectos de ley previamente aprobados por los demócratas, que incluyeron solo unos 1.300 millones de dólares para este año en seguridad fronteriza adicional, pero sin dinero para un muro.



“Usando la cifra que el presidente puso sobre la mesa, si sus 5.700 millones son para seguridad fronteriza, entonces nos vemos cumpliendo esa solicitud, pero con lo que me gusta llamar un muro inteligente”, dijo Clyburn.



El Senado planea votar el jueves una propuesta demócrata que financiaría al gobierno durante tres semanas, pero que no incluye los 5.700 millones de dólares para el muro.



Las perspectivas parecían sombrías. La Cámara de Representantes ha aprobado varios proyectos de ley similares, pero Trump ha rechazado leyes que no incluyan fondos para el muro en la frontera con México.



El líder republicano en el Congreso, Mitch McConnell, dijo anteriormente que no consideraría un proyecto de ley que el presidente republicano se haya negado a firmar.



McConnell también planeaba realizar una votación sobre la legislación que incluiría financiamiento de la frontera y ayuda para los “Dreamers”, personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, un compromiso propuesto por Trump el sábado.



Muchos líderes demócratas descartaron el acuerdo y dijeron que no negociarían sobre la seguridad de la frontera antes de reabrir el gobierno.