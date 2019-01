Para el Reino Unido Reino Unido, Maduro “no es el líder legítimo de Venezuela”

24-01-19.- El Reino Unido considera que Nicolás Maduro “no es el líder legítimo de Venezuela”. Además, apoyan al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, según declaraciones del portavoz de la Oficina de la primera ministra británica, Theresa May, reseñó la agencia AFP.



Según el portavoz, “las elecciones presidenciales celebradas en 2018 en Venezuela no fueron justas ni libres, mientras que la base del poder es extremadamente frágil”.



También afirmó que Venezuela dio un paso erróneo al romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsar a los diplomáticos estadounidenses.



“En cuanto a Estados Unidos, creemos que es absolutamente inaceptable que Venezuela rompa los lazos diplomáticos, la solución a la crisis solo puede se encontrará mediante la búsqueda de una solución diplomática pacífica, y no a través de las expulsiones [de diplomáticos]”, señaló el portavoz.



El 23 de enero, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, (parlamento unicameral, de mayoría opositora y actualmente en desacato), Juan Guaidó, se auto-proclamó “presidente encargado” del país ante una manifestación en las calles de Caracas.