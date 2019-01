Pedro Sánchez conversó con Guaidó, le expresó empatía por el "coraje" mostrado, e insiste en elecciones como salida a la crisis venezolana

24-01-19.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló este jueves con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a quien trasladó el mensaje de que unas elecciones democráticas y transparentes son la salida "idónea y natural" a la crisis en ese país, informaron fuentes del Ejecutivo, reseñó la agencia Efe.



Sánchez, que se encuentra en Davos en el Foro Económico Mundial, mantuvo una conversación telefónica de unos diez minutos con Guaidó en la que le preguntó por sus planes y le trasladó el apoyo de la UE a la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana, cuya legitimidad considera "indiscutible", añadieron.



Guaidó, aseguraron, no fue explícito sobre si quiere convocar elecciones aunque sí dejó ver esa posibilidad en el horizonte.



El jefe del Ejecutivo español no ha expresado su apoyo explícito a Guaidó porque quiere mantener la unidad europea y que la posición de la UE se defina en un Consejo de Asuntos Exteriores que debe celebrarse lo antes posible, subrayaron las fuentes, que recalcaron que son claros los "hechos" con los que España muestra su posición.



Recordaron que el Gobierno español ha apoyado las sanciones individuales de la UE o la condena promovida por Colombia en el Comité de Derechos Humanos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del mismo modo que no envió a nadie a su toma de posesión ni reconoció la legitimidad de las últimas elecciones.



En la conversación, Sánchez le comunicó a Guaidó su empatía por el "coraje" mostrado y por su voluntad de "representar y encarnar" a la Asamblea Nacional que preside y que refleja "una elección de todos los venezolanos".



Le explicó también el esfuerzo que hizo ayer la Unión Europea con el comunicado conjunto en cuya confección España tuvo, según fuentes gubernamentales, un papel importante.



En el comunicado, la UE y España dejaron claro que "la legitimidad de la Asamblea es indiscutible".



El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictaminó el pasado día 21 que la Asamblea, de mayoría opositora, es "inconstitucional" y no reconoció a Guaidó como su presidente.



Para el Ejecutivo de Sánchez, la mejor solución a la crisis venezolana son unas elecciones, insistieron las fuentes gubernamentales, que defendieron que el presidente no se haya posicionado de forma explícita apoyando a Guaidó, como sí han hecho otros mandatarios, porque quiere mantener la unidad de acción de la UE, lo que obliga a que los plazos de cualquier decisión sean "más tardíos"



Según las fuentes de Moncloa, Sánchez quiere que la decisión que se tome sea de toda la Unión porque tendrá así mucho más peso.



España, agregaron, ni frena ni empuja a Europa en la decisión que debe mantener y, aunque su papel en cualquier asunto latinoamericano es relevante, mantiene el objetivo de consensuar una respuesta unida de la UE.