Ministro de Exteriores de España cree que la "única salida posible" en Venezuela pasa por unas elecciones "justas"

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell Credito: Archivo

24-01-19.-l ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, afirmó que, en opinión de Madrid, la "única salida posible" para la crisis política en Venezuela es la convocatoria de "unas elecciones democráticas y justas", reseñó el portal Sputnik Mundo.



El objetivo de la Unión Europea y que plantea el Gobierno español "es garantizar unas elecciones que resuelvan la actual crisis en Venezuela", dijo Borrell en rueda de prensa.



Sobre el posible reconocimiento de España al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, como presidente interino del país, Borrell se remitió a su declaraciones del miércoles por la noche y recordó que Madrid no se pronunciará hasta que no se produzca un debate al respecto en el seno de la Unión Europea.



"Hay que preservar la unidad europea para que esas elecciones se celebren y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones con todas garantías", declaró.

A su modo de ver, la situación es grave porque "hay muertos y se debe evitar que vaya a peor", lo que "exige un proceso de intervención para garantizar unas elecciones".



Borrell dijo que todavía no puede responder a cómo piensa España favorecer la celebración de esas elecciones, aunque detalló que Madrid "seguirá trabajando en el seno de la UE" y mantendrá "contactos con el Gobierno venezolano" para avanzar en esa dirección.