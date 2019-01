EEUU: Donald Trump cancela discurso sobre el Estado de la Unión y la emprende contra los Demócratas

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Efe

Washington, enero 24 - Tras un cruce de misivas entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el mandatario anunció que canceleba el mensaje anual en esa Cámara.



“El discurso sobre el estado de la nación ha sido cancelado porque ella no quiere escuchar la verdad. Ella tiene miedo de la verdad”, denunció Trump en referencia a Pelosi.



La decisión se produce después de que la presidenta de la Cámara de Representantes se mantuviera en firme en que el presidente no podría pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara la próxima semana, a menos que el gobierno haya reabierto sus puertas.



“Le escribo para informarle que la Cámara de Representantes no considerará una resolución concurrente que autorice el discurso del Presidente sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes hasta que se abra el gobierno”, escribió el miércoles la demócrata de California en una carta a Trump.



La carta de Pelosi es la última salva sobre el Estado de la Unión y siguió la carta de Trump a ella más temprano en el día, diciendo que quería dar el discurso en el Capitolio el martes.



“No hay preocupaciones de seguridad con respecto a la dirección del Estado de la Unión”, escribió Trump en una carta a Pelosi. “Por lo tanto, honraré su invitación y cumpliré con mi deber constitucional de entregar información importante a la gente y al Congreso”. En la Casa Blanca, al enterarse de que Pelosi había rechazado su solicitud, Trump respondió: “No me sorprende. Es realmente una vergüenza lo que está pasando con los demócratas. Se han radicalizado. No quieren que se detenga el crimen”, que podemos hacer muy fácilmente en la frontera sur. … Esto continuará por un tiempo “, tras la petición de aplazamiento de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.



Asimismo, el mandatario expresó “su deseo” de ver a Pelosi en la noche del 29 de enero en la Cámara de Representantes a la vez que subrayó que “sería muy triste” para el país si el discurso sobre Estado de la Unión “no se presenta a tiempo, en fecha y, muy importante, en su lugar”.



La relación entre la presidenta de la Cámara de Representantes y el mandatario se ha tensado notablemente, con reproches y desplantes mutuos, como consecuencia del bloqueo político que mantiene el cierre parcial de la Administración, que ha cumplido ya un mes.



Tras la sugerencia de Pelosi de aplazar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión por el cierre parcial de la Administración y cuestiones de seguridad, que el presidente ofrece todos los años ante las dos cámaras del Congreso, Trump replicó cancelando un viaje de la líder demócrata a Afganistán.



Trump ofreció el fin de semana extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros, a cambio de los 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México para reabrir la Administración.



El Senado prevé votar este jueves dos propuestas, una demócrata y otra republicana, cuando se cumple ya más de un mes del cierre parcial de la administración gubernamental, el más largo que ha enfrentado Estados Unidos desde 1976, que ha obligado a suspender las actividades en varias agencias federales y ha afectado a unos 800.000 empleados, muchos de los cuales deben trabajar sin recibir su pago.



Ambas iniciativas tienen pocas probabilidades de salir adelante, ante el choque frontal entre republicanos y demócratas



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, consideró la iniciativa de Trump una “propuesta sólida”, mientras que el líder de la minoría demócrata, Chuck Shummer, aseguró que “no es un compromiso, es más una toma de rehenes”.