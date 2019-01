Canadá reconocerá a Juan Guaidó como "nuevo Presidente de Venezuela"

23 de enero de 2019.- Según reporta la cadena de noticias canadiense CBN, el gobierno de Canadá reconocerá al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como "nuevo Presidente de Venezuela".

La decisión se produce a pocos minutos de que Guaidó se autoproclamara como "presidente encargado" de Venezuela, durante su discurso en una manifestación opositora en Caracas en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de EE.UU. también reconoció oficialmente a Guidó como "Presidente Interino" de Venezuela, a pocos minutos de su auto-juramentación.

El gobierno de Justin Trudeau ha sido un vocal crítico de Maduro y se negó a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en las que Maduro resultó electo el año pasado.

BREAKING: Global Affairs Canada tells CBC News that Canada will recognize Juan Guaido as the new president of Venezuela. The opposition leader took an oath in Caracas a short time ago, declaring himself acting president and saying Nicolas Maduro has been deposed.