Se cumplen 60 años de la primera e histórica visita de Fidel Castro a Venezuela en 1959

Recibimiento en Maiquetía el 23 de enero de 1959

Recibimiento en Maiquetía el 23 de enero de 1959

Fidel en el Aula Magna de la UCV

Fidel en el hotel Humbolt

La Habana, enero 23 - Hoy se cumplen 60 años de la primera visita de Fidel Castro Ruz a Venezuela, el 23 de enero de 1959. En conmemoración a este histórico viaje, el primero al exterior después del Triunfo de la Revolución, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten fragmentos de los discursos pronunciados, imágenes y video de su estancia en Caracas.



El Comandante en Jefe al aterrizar en el Aeropuerto de Maiquetía fue recibido por miles de venezolanos que lo esperaban desde horas tempranas. Al salir de la aeronave la multitud le gritaba enardecida “¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Fidel!”.



Al paso de la caravana por la autopista que enlaza Maiquetía con Caracas fue vitoreado por miles de personas con banderas latinoamericanas y carteles de apoyo a la Revolución Cubana.



En la tarde del 23 de enero participó en el multitudinario Acto Popular en la Plaza Aérea del Silencio de Caracas. La prensa calculó en más de 300 mil los participantes. Fidel pronunció un discurso durante 2 horas donde hizo un recuento de la lucha liberadora en Cuba y defendió el derecho de aplicar la justicia revolucionaria. De igual forma expresó las razones por las cuales visitaba la Patria de Bolívar:



“¿Por qué vine a Venezuela? Vine a Venezuela, en primer lugar, por un sentimiento de gratitud; en segundo lugar, por un deber elemental de reciprocidad para todas las instituciones que tan generosamente me invitaron a participar de la alegría de Venezuela este día glorioso del 23 de enero, pero también por otra razón: porque el pueblo de Cuba necesita la ayuda del pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Cuba, en este minuto difícil, aunque glorioso de su historia, necesita el respaldo moral del pueblo de Venezuela”.



Fidel habló en la Plaza del Silencio de Caracas ante miles de venezolanos.



En este discurso también resaltó la unidad latinoamericana:



“¿Hasta cuándo vamos a permanecer en el letargo? ¿Hasta cuándo vamos a ser piezas indefensas de un continente a quien su libertador lo concibió como algo más digno, más grande? ¿Hasta cuándo los latinoamericanos vamos a estar viviendo en esta atmósfera mezquina y ridícula? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer divididos? ¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de intereses poderosos que se ensañan con cada uno de nuestros pueblos? ¿Cuándo vamos a lanzar la gran consigna de unión? Se lanza la consigna de unidad dentro de las naciones, ¿por qué no se lanza también la consigna de unidad de las naciones?”



“Si la unidad dentro de las naciones es fructífera y es la que permite a los pueblos defender su derecho, ¿por qué no ha de ser más fructífera todavía la unidad de naciones que tenemos los mismos sentimientos, los mismos intereses, la misma raza, el mismo idioma, la misma sensibilidad y la misma aspiración humana?”



Sobre lo que significa ser revolucionario Fidel expresó en el discurso que pronunciara en la Universidad Central de Caracas, el 24 de enero de 1959:



“Ser revolucionario es tener una postura revolucionaria en todos los órdenes, dedicar su vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la revolución de los pueblos, a la plena redención de los pueblos oprimidos y explotados”.



“Nos sentimos bien cumpliendo con el deber, no nos importan los riesgos, no nos importa que tengamos que ir otra vez a las montañas cuando sea necesario o cualquier día; por tanto, nosotros sabremos ser acreedores de los honores que se nos han hecho. Nunca tendrán los pueblos motivos de arrepentirse por las muestras de cariño que nos han dado, y, más que las palabras, los hechos hablarán por nosotros”.