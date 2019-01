EEUU: se realizó en Washington la marcha en defensa de los derechos de las mujeres

20 de enero de 2019.- Decenas de miles de personas marcharon en Washington y otras ciudades estadounidenses en defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de fenómenos como la violencia, la desigualdad de salarios y la discriminación.

La tercera edición de la Marcha de las Mujeres condenó políticas del presidente norteamericano, Donald Trump, celebró dos años de resistencia a su administración y rechazó el muro que el mandatario desea edificar en la frontera con México.









Asimismo, la inciativa, desarrollada en la capital en medio de bajas temperaturas y pronósticos de nevada, exaltó los logros de las féminas en las elecciones de medio término del pasado 6 de noviembre.



Otros mensajes de la jornada llamaron a respetar los derechos reproductivos, exigieron más acciones a favor del control de las armas de fuego, demandaron la protección del medio ambiente y denunciaron el acoso y el abuso sexual en diferentes espacios.









Los participantes en la movilización incluyeron mujeres y hombres de todas las edades, quienes portaron carteles en los que se leían frases como 'Los derechos de las mujeres son derechos humanos', 'Ningún ser humano es ilegal', 'Construir puentes, no muros', 'La ola de las mujeres sube' y 'Resistir la intolerancia de Trump'.



Estoy aquí en apoyo a mujeres de todos los orígenes, colores y religiones, y las personas que están en el poder no quieren que tengamos todos los derechos que merecemos, es importante hacer escuchar nuestra voz, manifestó a Prensa Latina la joven Mikayla Pillerin sobre sus motivos para asistir a la marcha.











A través de eventos como este podemos hacer que se reconozca que hay algo mal en el país en estos momentos, en cuanto al modo en que son tratadas las mujeres y las oportunidades que reciben, sostuvo por su parte Amanda Farnan, otra de las participantes.







No nos gustan las políticas de Trump, este movimiento necesita personas, necesita fuerza, y por eso estamos aquí este sábado, añadió la joven.



Para Daniel Roberts, quien llevó un cartel con el mensaje 'Soy un padre feminista', es importante que los hombres se unan a este tipo de acción con el fin de expresar su apoyo a las mujeres y denunciar la discriminación a las que son sometidas en diferentes ámbitos.



La marcha de Washington D.C., que tuvo su punto principal en la Plaza Libertad, recorrió partes de la Avenida Pensilvania y pasó frente al Hotel Trump International.



En la ciudad de Nueva York se realizaron dos marchas paralelas, y en ambas participaron figuras políticas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, la congresista más joven en la historia del país.



No nos quedaremos callados cuando se trata de los derechos de las mujeres negras, transexuales, pobres, de clase media y trabajadoras, los derechos de todas en Estados Unidos y el mundo, expresó la legisladora.



También hubo eventos similares en Des Moines, Iowa, donde estuvo presente la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, quien recientemente anunció su candidatura a la Casa Blanca; Boston, Massachusetts; Dallas y Houston, Texas; Nashville, Tennessee; y Burlington y Grand Junction, Colorado.