Colombia: Gobierno de Iván Duque rompe diálogo con el ELN y activa orden de captura contra sus integrantes

Iván Duque, presidente de Colombia

Bogotá, enero 19 - Este viernes el presidente de la República de Colombia, Ivan Duque, ordenó la reactivación de la orden de captura contra diez integrantes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), de la mesa de diálogo que se encuentra en Cuba, a la vez que rompió el proceso de conversaciones con este grupo irregular.



A través de una alocución, Duque afirmó que tras este rompimiento se llegaba a un final de los beneficios otorgados —al grupo guerrillero— durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos.



"He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país", expresó el mandatario y citado en el portal web de la cadena Telesur.



Duque recalcó que las autoridades y demás entes que investigan el hecho han establecido los responsables del hecho al ELN. Sin embargo, el grupo insurgente no se ha pronunciado al respecto.



Estas acciones se toman luego que el pasado jueves, tras la explosión de un vehículo en la sede de la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, donde unas 21 personas murieron y otras 68 resultaron heridas.