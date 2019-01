Autoridades de Colombia: No hay participación de venezolanos en el atentado terrorista de Bogotá

Bogotá, enero 19 - Las autoridades colombianas negaron que funcionarios venezolanos tengan alguna relación con el atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, donde un auto explotó y causó la muerte de 21 personas, otras 68 resultaron heridas.



"El Ministerio de Defensa no tiene ningún indicio sobre ese punto específico, lo digo con total y absoluta claridad", así contestó el responsable de este ministerio, Guillermo Botero, cuando le preguntaron si funcionarios venezolanos tenían alguna vinculación con el atentado registrado este jueves.



El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martíne, especificó que la fiscalía "no tiene en estos momentos elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfronteriza".



Ambos funcionarios ofrecieron una rueda de prensa difundida por medios colombianos. El Gobierno del país vecino responsabilizó este viernes al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) del referido hecho terrorista.



Los funcionarios de alto rango identificaron como presunto responsable de lo ocurrido a José Aldemar Rodríguez, quien ingresó a la Escuela de Cadetes en una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos.



A través de un comunicado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su condena en contra del acto terrorista, también manifestó sus condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano, en particular familiares de los fallecidos en el mencionado incidente.

