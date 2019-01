(VIDEO) México: 21 muertos y 71 heridos tras la fuerte explosión de un ducto de Pemex

Explosión de ducto de Pemex

19 de enero de 2019.- Una fuerte explosión se registró este viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. La estatal confirmó que la situación ocurrió tras la manipulación "de una toma clandestina".



El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó hasta el momento hay una cifra de 21 muertos y 71 heridos por explosión del ducto. Pemex exhortó a la población a "seguir las instrucciones" del personal de seguridad que ya se encuentra en la zona.



La petrolera activó el plan del Grupo de Respuesta y Atención para manejo de Emergencias con 11 ambulancias, 13 médicos de urgencias, dos especialistas y se activó la alerta verde en el Hospital de Tula. La dependencia informó que las personas con quemaduras serán trasladados al Hospital Norte y Sur de Ciudad de México.



Fayad destacó que el Ejército mexicano ha activado el Plan DN-III para atender la contingencia, que se produjo tras una fuga en un ducto ubicado en la zona de Tula, donde los pobladores se trasladaban para recolectar combustible.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a las autoridades competentes a controlar el fuego y atender a las víctimas: "Llamo a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio", agregó el mandatario.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, ha informado de la instalación de un Comité Nacional de Emergencias tras la explosión de un ducto de Pemex, registrada este viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, detalló que 61 personas heridas han sido trasladadas en su mayoría a los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mayoría de las víctimas presentan severas quemaduras entre el 40 y 70% de su cuerpo.



¿Qué ocurrió?



Según las versiones preliminares del hecho, referidas por medios locales, cerca de las 6:40 de la tarde se produjo una explosión en el ducto que desde hacía un par de horas reportaba una fuga de combustible.



Los pobladores de la localidad de San Primitivo, del municipio de Tlahuelilpan, habían acudido a la toma clandestina para recolectar combustible con sus bidones. Tras la fuerte explosión, varias decenas de personas quedaron atrapadas en el fuego.



Testigos y videos dan muestra de las llamaradas que, según reportes, superaron los 20 metros de altura. El gobernador de Hidalgo también coordina acciones con mandatarios locales para atender a los heridos en los hospitales cercanos; la mayoría de ellos presentan quemaduras.



En el sitio ya se encuentran desplegados bomberos y personal de protección civil.



Plan contra el 'huachicoleo'



La fuerte explosión en México se produce en medio del plan contra el 'huachicoleo', como se conoce popularmente el robo de combustible en el país latinoamericano.



Desde el pasado 27 de diciembre, López Obrador anunció una nueva estrategia para combatir el robo de combustible en Pemex, que genera pérdidas que ascienden a 147 millones de pesos (equivalentes a 7.703.000 de dólares).



El Gobierno ha acusado de complicidad en este delito al crimen organizado, funcionarios de la estatal petrolera, empresarios que venden gasolina extraída ilegalmente, así como personas que intencionalmente deciden comprar el combustible.



"No debe repetirse"



Minutos después del siniestro en Tlahuelilpan, otro ducto de Pemex explotó en el estado de Querétaro. El gobernador Fayad insistió en llamar a la población "a no ser cómplices en el robo de combustible" para evitar que se repitan estas situaciones.



"Esto además de ser ilícito, pone en riesgo tu vida y la de las familias. Lo ocurrido hoy en Tlahuelilpan no debe repetirse", indicó en un mensaje en la red social Twitter.



En entrevista a Milenio, Fayad recalcó que lo más importante en este momento es atender a las personas heridas y "recatar cuerpos de quienes han fallecido". Sin embargo, destacó que aún no puede darse un reporte oficial de víctimas porque "hay una zona caliente a la que no se puede entrar".



"Mientras eso no se controle, no sabremos si hay más cuerpos sin vida o mas heridos", dijo.