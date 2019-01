Presidente Danilo Medina: “Tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando de los Estados Unidos... "

Danilo Medina y el canciller Vargas

Dominicanos deportados

Santo Domingo, enero 18 - El presidente dominicano Danilo Medina dijo este jueves que cada semana llegan al país “aviones completos” de dominicanos deportados de Estados Unidos, lo que se ha convertido en un problema para la sociedad dominicana.



“Tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando de los Estados Unidos... Aquí llegan aviones completos de delincuentes, hasta 80 delincuentes en un solo vuelo nos están llegando por semana y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir este nuevo tipo de delito que viene de los Estados Unidos”, comentó el mandatario en el Palacio Nacional, tras concluir una ceremonia donde seis embajadores presentaron cartas credenciales



República Dominicana es uno de los países que se ha visto afectado por el aumento en las deportaciones desde los Estados Unidos a partir de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante promulgada en 1996. Debido a la gran población dominicana en Estados Unidos, así como la expansión de la lista de crímenes u ofensas que ahora llevan a la deportación de residentes legales, la cantidad de dominicanos repatriados por casos criminales aumentaron de 61.6% en 2009 a 81.1% en 2015, lo que representa un incremento del 19.5% en los últimos cinco años



A los deportados se les atribuyen las comisiones de delitos en el país, sobre todo los ligados al narcotráfico.



Sin embargo las organizaciones que trabajan con ese sector población, afirman que las estadísticas dicen todo lo contrario, ya que en muy pocos casos reinciden



El más reciente caso es de Rafael Antonio Díaz (Buche), un deportado que es centro de un escándalo tras el asesinato de un coronel de la Policia en un punto de drogas que se le atribuye en la ciudad de Baní.



Medina manifestó que por tal razón están creando programas de inserción laboral para que las personas deportadas hacia el país puedan “reencausar su vida”.



“Por demás nosotros estamos creando condiciones en la República Dominicana para que la gente no tenga que emigrar, para que puedan conseguir un empleo que les permita vivir con dignidad en nuestro país”, indicó.



Dijo también que en 2018 hubo un record con la creación de 160,000 empleos.



“El camino es crear las condiciones suficientes para que los dominicanos no tengan que emigrar, para que aquí en su territorio se dobleguen sus condiciones para tener aseguradas sus condiciones de vida”, expresó.



Medina dijo además que el narcotráfico ha permeado distintos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a policías y militares, por lo que en cada momento están separando miembros de las filas de esas instituciones.



El mandatario, al referirse a los últimos cambios ocurridos en la Policía, dijo que son correctos, ya que si un comandante no hace bien su trabajo, debe ser sustituido por otro.



El jefe de Estado habló luego de recibir las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Francia, Colombia, Argentina, Cuba, Kuwait y Sudáfrica. En la ceremonia participó el canciller Miguel Vargas.