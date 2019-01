Después de votar contra Venezuela en la OEA República Dominicana "aboga por el diálogo" entre venezolanos

Miguel Vargas, canciller dominicano

Santo Domingo, enero 17 - Después de haber votado contra Venezuela en la OEA, la República Dominicana dice que no auspicia ningún otro mecanismo de solución para la crisis de Venezuela que no sea el diálogo, aunque considera que ante la “situación” en ese país se debe buscar una “avenencia” en el corto plazo.



La afirmación la emitió este miércoles el canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, tras recordar que su Gobierno auspició “durante 9 meses” un diálogo entre los actores políticos venezolanos.



En ese sentido, destacó que el presidente dominicano, Danilo Medina, participó personalmente durante las conversaciones que sostuvieron representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Santo Domingo, entre 2017 y 2018, que no rindieron mayores frutos precisamente por las ausencias de la oposición, según reconocieron en su momento.



“Nosotros también acompañamos ese proceso; hicimos todo el esfuerzo para buscar una solución viable, una salida pacífica, democrática, a través de procesos electorales totalmente abiertos y democráticos”, agregó Vargas.



El canciller refirió la reciente posición de su país, de sumarse a los países que dentro de la Organización de Estados Americanos consideran “ilegítimo” el Gobierno de Maduro.



“Nosotros seguimos siendo propicios al diálogo; entendemos que cualquier solución debe buscarse en el diálogo, que sustentamos como instrumento para dirimir diferencias y conflictos entre países y a nivel regional”, expuso el alto cargo luego de un acto en la Cancillería local.



Vargas, quien habló con periodistas al término de un acto en la Cancillería, dijo que “evidentemente” hay una situación (en Venezuela) “y entendemos que debemos buscar una avenencia en el corto plazo.